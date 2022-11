Nová posila Ordinace v růžové zahradě: Hvězda komedie S tebou mě baví svět míří na obrazovky

Zdena Studenková TV Nova

Jarní sezóna seriálu odstartuje už po Novém roce a bude evidentně dost nabitá. Diváci se mohou těšit na nové dějové linky, ale také na čtyři nové postavy a herecké posily, které mají být opravdu hvězdné. Tou první bude právě Zdena Studenková, kterou si mnozí pamatují hlavně z legendární komedie.

„Do Kamenice přijíždím jako Lívia. Je to žena silná a sebevědomá, přesto v současné chvíli s ohledem na to, co se jí přihodilo, zlomená. Doprovází ji její mladší syn - lékař, který je poslední osobou, která jí v životě zůstala. Vzhledem k prožitému traumatu je Lívia psychicky nestabilní, vznětlivá a neustále podrážděná, herecky se tedy jedná o vděčnou postavu. I když jsem povahově úplně jiná než ona, snažím se pro ni najít aspoň trochu pochopení a soucítit s ní, ačkoli ve většině scén to úplně možné není,” řekla o své postavě slovenská hvězda.

„Doufám, že i přes Líviinu komplikovanost si k ní diváci najdou cestu. Už jen proto, že svými skutky kamenické vody pěkně rozvíří. Nuda s ní totiž rozhodně není,“ dodala herečka, která je novou posilou oblíbeného seriálu. ■