Gábina Soukalová o hrůzném zážitku v horách: Popsala boj o život i strach z divoké zvěře

Gabina Soukalová po čase promluvila o hrůzném zážitku v horách. Michaela Feuereislová

„Jednoznačně se cítím být silnější. Utvrdilo mě to v tom, že se můžu sama na sebe v mnoha situacích spolehnout. Ponesu si to s sebou dál. Spousta lidí se ptá, proč jsem se nevrátila stejnou cestou, ale to byla situace, kterou jsem si nikdy předtím nedokázala představit,“ svěřila se Gábina Super.cz.

Trojnásobná česká olympijská medailistka a dvojnásobná mistryně světa vyrazila na projížďku na kole. Italští záchranáři ji našli až druhý den odpoledne. „Cesta, kterou jsem postupovala, byla nejdřív klasicky značená, nebylo tam bohužel napsáno, že končí vysoko v horách a už nepokračuje. Jenomže v horách nebyl signál a GPS mi nic nevyhledávala. Snažila jsem se udržovat baterii co nejdéle, ale po x hodinách se mi vybil telefon.“

Aby se jí nic nestalo, snažila se vzpomenout si na různé informace, které získala při sledování dokumentárních filmů, či zkušenosti lidí, kteří podobnou situaci přežili.

"Hledala jsem místo, kde bych mohla co nejsnáze přečkat noc. K tomu se nabízela příkrá suťovitá stráň, uprostřed níž byla skála s jediným poměrně vysokým stromem. Uvědomila jsem si, že to pro mě bude strategická pozice. Kameny kolem by mě totiž případně mohly informovat, pokud by se ke mně blížila zvěř. V takovém případě jsem byla připravená vylézt na strom, i když bůh ví, jestli bych to vůbec měla šanci stihnout. Jak se říká, naděje umírá poslední," usmívá se dnes už.

„Je neuvěřitelné, na co všechno si v případech nouze dokážeme vzpomenout a jakou moudrost v sobě nosíme. V běžném životním fungování si to většina z nás ani neuvědomuje. Naskakovaly mi různé scény z filmů a byla jsem ráda, že se mi vybavilo vše potřebné," zavzpomínala na těžké chvíle Gábina Soukalová během natáčení zábavní show Jukebox Honzy Dědka, kterou uvidíte už brzy na Televizi Seznam. ■