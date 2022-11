Ostrá přestřelka operních pěvkyň Kalivodové a Peckové: Drsné urážky kolegů a hrozba soudem!

Andrea Kalivodová a Dagmar Pecková se do sebe pustily na sítích. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Pěvkyně Dagmar Pecková se totiž pustila do svých kolegů z pěvecké branže. Posměšně měla komentovat nové album seskupení 4 Tenoři. To nenechalo chladnou Andreu Kalivodovou. „Milí kamarádi! Tak takhle prosím Vás ne! I když v životě dokážete uspět svojí prací, talentem a vůlí…jako tato paní. Nikdy prosím své kolegy a jejich práci veřejně nedehonestujte,“ napsala na sociální síti Kalivodová, jejíž status brzy okomentoval i Dan Hůlka, kterého v minulosti Dagmar Pecková také nešetřila. „Andreo, kašlete na to. Je to jen nešťastná závist stárnoucí zpěvačky, takže je to spíš k politování,“ nechal se slyšet zpěvák.

Odezva Dagmar Peckové na sebe nenechala dlouho čekat. „Když si někdo v bulváru musí nutně dokazovat, že něco umí, je to prostě chudák! Nic víc, nic míň. A to, že se na tom sveze zrovna Kalivodová, kterou úplně normálně vyrazili z Národního divadla, to asi zapomněla podotknout, protože to by se teď bulváru moc nehodilo do krámu, a to samý Hůlka. Ať si jdou do světa dokazovat, co umí. Kdo jim v tom brání? Já snad?“ napsala na sociální síti operní pěvkyně. Pod zprávou se strhla ostrá přestřelka názorů. „Velmi se mě dotklo, jak se k nám všem (ke kolegům) tato paní chová. S despektem, s dehonestací, hanlivé a velmi trapné,“ svěřila se Super.cz Andrea Kalivodová.

A tím přestřelka neskončila. “Milá paní Pecková, v Národním divadle po Novém roce budu zpívat 19. března, 21. dubna a 28. dubna. V budově Státní opery. Přijďte, bude to hezké. Moje projekty v Národním divadle na příští sezónu zatím uveřejňovat nebudu. Není to vhodné,“ upozornila kolegyni a připojila varování.

„Vaše další lživé a dehonestující výroky již zde komentovat nebudu. Vidím, že věci jsou vážné a vy se nerozpakujete lhát o čemkoli. To již je na žalobu a věci předám svým právníkům,” vzkázala.

Toho se ale Pecková nezalekla. “Tak aspoň teď všichni vědí, kdo jste. Popsáno jinde, rozvázání pracovního poměru s novou sezónou. A klidně to žalujte. Máte smůlu. Peču si tak vánoční linecké a představuji si, jak probíhá soud s nesólistkou Národního divadla, která slavnému soudu ve Freiburgu vysvětluje, že s Paroubkem nic neměla a zpívat umí," pustila se nevybíravě do Kalivodové. ■