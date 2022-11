Moderátorka po 15 letech konečně dokončila autoškolu: Při jízdách selhala celkem třináctkrát

Scarlett Moffatt Profimedia.cz

Po 13 marných pokusech britská televizní hvězda Scarlett Moffatt (32) konečně dodělala autoškolu. Moderátorka, účastnice reality show Gogglebox a vítězka 16. série pořadu I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! se prý rozplakala, když jí v září konečně dali řidičák.