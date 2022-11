Veteránka Miss Langmannová je v modelingu stále jako doma. Do focení zapojila i manžela, který má pod palcem zápasy MMA

Renata Langmannová a Ondřej Novotný si společně zapózovali pro zimní módní kolekci. Foto: Vratko Barcik

V soutěži krásy bodovala Renata Langmannová (36) v roce 2006. Od té doby sice uběhlo už 16 let, ale v modelingu je kráska stále jako doma. A to i po narození dcery Medy (2).

Langmannová se nyní stala tváří zimní kampaně módní návrhářky Janine Řezáčové, kde udělala modela i ze svého muže Ondřeje, jenž je známým moderátorem a promotérem MMA organizace Oktagon.

Langmannová má štěstí, že má její muž k módě hezký vztah. Moc dlouho ho tak k manželskému focení přemlouvat nemusela.

„S focením jsem souhlasil hned, jak jsem byl oslovený, obecně mám k módě velmi vřelý vztah, ale přiznám se, že máloco mi je. Ale třeba merch Oktagonu je dělaný na mou postavu, takže ten nosím hodně rád. Jinak si nechávám šít saka, která pak nosím při moderování zápasů MMA,“ prozradil známý promotér, jenž tak má se svou manželkou Renatou doma řadu společných témat a nepatří k mužům, kteří ve společnosti vypadají jako strašáci do zelí.

A navíc to nebylo poprvé, co se svou ženou pózoval pod taktovkou profesionálního fotografa. „Naše poslední společné focení? Tak to bylo určitě to naše těhotenské, před narozením Medy,“ zalovila v paměti úspěšná modelka.

„Moc jsme si to užili, protože věci, které dělá Janine, se mi velmi líbí a cítím se v nich hodně příjemně,“ dodala kráska, jež se s manželem nechala zvěčnit v kolekci plné vlny a hedvábí, doplněné o tyl a bavlnu. ■