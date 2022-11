Lidé drsně hodnotili fotky Heidi Klum a její dcery v prádle. Nezalekly se a na nových snímcích jsou ještě víc sexy!

Heidi Klum s dcerou tentokrát v červené Profimedia.cz

Heidi Klum (49) a její osmnáctiletá dcera Leni si před pár týdny vyslechly tvrdou kritiku za to, že se nechaly společně vyfotit jen ve spodním prádle v kampani pro známou značku. Jak je ale vidět, z negativních komentářů si nic nedělají. Svlékly se totiž znovu, a tentokrát předvedly vánoční kolekci v ještě dráždivější červené barvě.

Nejdříve to vypadalo jako skvělý nápad. Nestárnoucí bohyně Heidi Klum v jedné kampani s dcerou, která už se také prosazuje v modelingu. Lidem se ale nelíbilo, že právě matka s dcerou se na fotkách dobře baví v prádle.

Modelku odsoudil dokonce i moderátor Howard Stern ve své rádiové show na stanici SiriusXM. „Podíval jsem se na to a pomyslel si: To je tak strašně mimo, tak nevhodné. Ale nemůžete se na to přestat dívat.“

K focení se krátce nato vyjádřila i sama Leni, která prý komentáře ani nečetla a užila si krásný den s mámou. A tak si zážitek dámy rozhodly opakovat a znovu se v prádle vystavit. Ale zatímco při posledním focení volily černé a bílé prádlo, při focení vánoční kampaně sáhly po červené barvě.

Nejdříve obě oblékly saténová pyžámka, na další fotce ale Leni zvolila úspornější saténovou noční soupravu a Heidi Klum dala vyniknout svým křivkám v krajkovém prádle. Obě přitom mají zavřené oči. ■