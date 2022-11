Občas ji nepoznávají ani přátelé: Bezzubá Kanaďanka proslula tím, jak vypadá nalíčená versus bez make-upu

Sarah Andres Foto: Super.cz/Profimedia

Maminka z Edmontonu se propastný rozdíl nebojí ukázat na videích, kde nechá vyniknout všechny nedostatky včetně podbradku, problematické pleti, a především vyndavacích zubů. O ty přišla při nehodě na čtyřkolce v roce 2017.

„Lidé mi nevěří, že jsem to opravdu já. Ptají se mě, jak to, že jsem na fotkách po proměně hubenější. Ani ti, co mě znají bez make-upu, mě nalíčenou nepoznávají,“ přiznala už před časem Andres.

„Nevadí mi ukázat, jak vypadám ve skutečnosti, protože jsem se svým zevnějškem smířená a vím, že vzhled není všechno. Ale trvalo mi to.“ přiznala.

Její příspěvky jí vynesly na Instagramu už přes 80 tisíc sledujících. Ti jí fandí a obdivují její schopnosti. S make-upem se učí pracovat od roku 2010 a své schopnosti za tu dobu dovedla k dokonalosti. A začala se řemeslu věnovat profesionálně.

„Na šminkách miluji to, že vás dokážou úplně změnit. Je to jako kouzlo. Našla jsem si techniku, která funguje pro mě a můj tvar obličeje. Nalíčit se mi zabere zhruba hodinu. Miluji výrazné, glamour líčení. Taky jsem fanynkou třpytek,“ popsala.

V poslední době točí Sarah také tutoriály, jak na líčení, nebo dokumentuje svou snahu shodit. Aktuálně je totiž v procesu hubnutí. ■