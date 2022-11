Drama během exotické dovolené: Moderátora Primy a jeho krásnou přítelkyni okradli. Přišli o doklady včetně pasů

Jiří Šlégl Foto: se svolením Jiřího Šlégla

„Měli jsme asi čtyřsetkilometrovou cestu vypůjčeným autem ze severu ostrova na jih do Punta Cany, odkud jsme měli odlétat domů, a udělali jsme během ní jedinou zastávku na hodně rušné benzínce. Na zadním sedadle v zamčeném autě jsme měli batoh, ve kterém jsme měli pasy, přítelkyně peněženku, nabíječku, kosmetiku. Vrátili jsme se z benzínky, auto nepoškozené, zamčené. Ničeho jsme si nevšimli, až po cestě se přítelkyni začaly na mobilu objevovat notifikace, že někdo používá její kartu k platbám. Otočila se a zjistila, že na zadním sedadle batoh není," řekl Super.cz Jiří s tím, že nechápe, jak mohl někdo batoh ze zamčeného auta odcizit.

Pár musel začít ihned přemýšlet o tom, jak nastalou situaci co nejrychleji vyřešit. „Pocit to byl hrozný, protože jsme devět tisíc kilometrů od domova zjistili, že se nemůžeme vrátit. Ten večer, co jsme měli odlétat, jsme šli na policii, kde jsme nahlásili krádež. S protokolem jsme druhý den museli jet taxíkem asi tři sta kilometrů do Santa Dominga, nechat si udělat pasy na konzulátu na počkání. Všichni tam ale byli velmi milí a vstřícní. Nakonec jsme se místo v pondělí večer vrátili v úterý odpoledne," dodal Jiří Šlégl, který tak naštěstí stihl premiérovou moderaci pořadu Nový den s kolegyní Lenkou Špillarovou. ■