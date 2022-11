Kulinářský život plný překvapení aneb Mlsat můžete i zdravě

Nahlédněte pod tajemnou pokličku kulinářského světa Foto: zepter.cz

Jste v kuchyni jako doma, zajímáte se o možnosti zdravého vaření, moderní technologie a není vám jedno, co jíte? Nahlédněte pod tajemnou pokličku kulinářského světa, který může vypadat přesně tak, jak jste si vysnili. Vládněte chutí a vůní!

Nikdo by neměl riskovat své zdraví konzumací toxických karcinogenních jídel bez obsahu živin jen proto, že při vaření používá nekvalitní kuchyňské nádoby. Vařte a jezte zdravá jídla, protože život, a nejen ten kulinářský, může vypadat i jinak. Poradíme vám, jak na to.

Vládněte v kuchyni neodolatelnou chutí a vůní

FOTO: shutterstock.com

Zdravé a chutné vaření bez vody a tuků? Jde to!

Jídlo vařené bez tuků je nejen méně kalorické, ale vypadá i lépe. Zachovává si totiž svou přirozenou barvu, tvar, strukturu, přírodní příchutě i typické vůně jednotlivých ingrediencí. A co je nejdůležitější – výsledné jídlo je zdravější, protože jsou uchovány výživné hodnoty jako jsou vitaminy, minerály, bílkoviny nebo stopové prvky, které jsou pro naše zdraví nepostradatelné.

Jak upéct maso bez tuku?

Při pečení bez tuků vkládejte maso do již vyhřáté pánve či jiné vhodné nádoby Zepter Masterpiece. Nejprve zakryjte prázdnou pánev poklicí a zahřívejte ji při vysoké teplotě až 4 minuty. Vložte maso do pánve a zatlačte jej vidličkou ke dnu, aby se opeklo. Po 30 až 60 sekundách otočte plátek masa na druhou stranu. Až nyní ho okořeňte či přidejte pokrájenou zeleninu. Ztlumte zdroj tepla na střední stupeň a nechejte péci/dusit pod poklicí, dokud nebude pokrm hotov.

Jedinečná kombinace Zepter oceli 316L, akutermického kompaktního dna a specifické konstrukce umožňuje vaření bez přidaného tuku nebo oleje, a co je důležitější, při nízkých teplotách

FOTO: zepter.cz

Tip: Špatná kvalita pokrmů je výsledkem nejen používání nekvalitních surovin, ale rovněž i nekvalitních pánví či nádob. Řešení přináší kuchyňské nádobí Zepter Masterpiece. To je vyrobeno z materiálů, které zajišťují uchování vitaminů, minerálů a bílkovin v potravinách, přičemž je zachována také přirozená chuť, aroma, barva a textura. Kromě toho se potraviny nespotřebovávají ani neztrácejí. Nelepí se totiž na pánev, nepálí se, neobsahují toxické tuky, akrolein a nejsou karcinogenní.

Jde to i bez vody



Věděli jste, že mnoho vitaminů a důležitých minerálních látek je velmi dobře rozpustných ve vodě? To je důvod, proč se vitaminy a minerální látky, jako vápník, hořčík, draslík či důležité stopové prvky, z naší stravy vytrácejí.

Lékařské výzkumy ukázaly, že nezdravá strava je častou příčinou vážných chronických onemocnění (obezita, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění či cukrovka). Například zeleninu vaříme zásadně ve vodě, jídlo smažíme při vysokých teplotách v nebezpečných přepálených tucích. Výsledkem je konzumace potravin chudých na živiny. Používáním správného kuchyňského nádobí můžete svému zdraví pomoci k lepší kondici. Díky inovativní technologii značky Zepter jídlo připravíte bez přidání vody, a dokonce i při nízkých teplotách. Důležité živiny tak v jídle zůstanou zachovány.

Nádoby Zepter Masterpiece zaručují nižší příjem nezdravých tuků, více vitaminů, minerálů a bílkovin, které při vaření zůstávají zachovány

FOTO: zepter.cz

V čem spočívá tajemství vaření bez vody?

Voda obsažená v surovinách se promění v páru a stoupá nahoru, kondenzuje při kontaktu s poklicí, která je vždy chladnější než zbytek nádobí, a odkapává zpětně na jídlo. Proces pokračuje, dokud není jídlo plně uvařené. Tento uzavřený okruh zajišťuje zdravé vaření bez přidání vody nebo tuku a vždy při nízkých teplotách.

Jaké jsou hlavní benefity vaření bez vody a tuků?

• Jsou zachovány základní živiny jako vitaminy, minerály, bílkoviny či mikro a makro stopové prvky.

• Výsledný pokrm vypadá lépe, protože je zachována barva i struktura.

• Pokrmy jsou chutnější díky uchování všech typických chutí a vůní.

• Jídlo se nezmenšuje, neztrácí příliš na objemu, nelepí se a není karcinogenní.

Multifunkční poklice Zepter jsou navrženy tak, aby vytvářely vodní zátku mezi okrajem nádoby a poklicí samotnou. Poklice hermeticky uzavírá nádobu a umožňuje vaření v páře

FOTO: zepter.cz

Chcete dosáhnout nečekaně plných chutí? Vařte v páře



Zajímavou a zdravou alternativu vnáší do přípravy jídel vaření v páře. To představuje jednu z nejšetrnějších metod přípravy – zejména zeleniny, příloh nebo oblíbených asijských specialit.

Multifunkční poklice kuchyňského nádobí Zepter jsou navrženy tak, aby vytvářely vodní zátku mezi okrajem nádoby a poklicí samotnou. Poklice hermeticky uzavírá nádobu a umožňuje vaření v páře. Pára uvolněná z připravovaného pokrmu stoupá vzhůru k poklici, která je vždy chladnější než samotná nádoba. Pára tak při kontaktu s poklicí kondenzuje. Jako kapalina kape zpět do nádoby a tento proces se neustále opakuje pro dokonale zdravě uvařené jídlo.

Tip: Vaření v páře s nádobami Zepter je rychlé, snižuje čas vaření až o 80 % a navíc šetří i náklady na energie až o 70 %.

Víceúčelová nádoba s děrovaným dnem je vhodná na mytí zeleniny, ovoce nebo na cezení těstovin a dalších surovin. Její funkčnost se ještě znásobí ve stohovacím systému, pokud chceme vařit v páře

FOTO: zepter.cz

Co ušetřit při každém vaření až 30 % energií?

Možnost vařit na jednom zdroji tepla více jídel už není hudbou budoucnosti. Díky prvotřídnímu komínovému systému Zepter můžete připravovat jídla ve varném sloupci. Můžete tak na jediné plotýnce připravovat dva až tři pokrmy – vždy při nižších teplotách, což zachovává výživovou hodnotu potravin. Užívejte si všech benefitů vaření v páře.

• Současná příprava několika jídel na jediném zdroji tepla.

• Nádobí je snadné používat a udržovat.

• Při vaření šetříte až 30 % energií, čas i peníze.

• Potraviny si uchovají maximum výživových hodnot a přirozených vitaminů.

Tip: Kuchyňské nádobí Zepter Masterpiece umožňuje jedinečný systém skládání na sebe. To dává možnost připravit si na dně spodní nádoby maso nebo uvařit cereální produkty, ve druhé vrstvě připravíte zeleninu v páře a na samém vrcholku varného sloupce můžete pomalu redukovat omáčku.

Mistři v uchovávání potravin

Líbilo by se vám skutečně šetřit peníze a přestat zbytečně vyhazovat prošlé potraviny, ovoce, zeleninu nebo maso? Základem je udržovat potraviny déle čerstvé a vařit méně často díky unikátnímu vakuovacímu systému VacSy. Jedná se o celosvětově patentovaný vakuovací systém na potraviny, navržený pro efektivní vytvoření vakua uvnitř speciálních skleněných nádob, válců z lexanu a vzduchotěsných sáčků. Vakuované potraviny si tak udržují čerstvou chuť, vůni, a hlavně nutriční vlastnosti v nezměněném stavu.

Udržujte své pokrmy déle čerstvé díky vakuovacímu systému VacSy

FOTO: zepter.cz

• Jídlo vydrží až 5x déle čerstvé.

• Nepoužívají se žádné přísady pro prodloužení trvanlivosti.

• Potraviny si zachovávají vitaminy a tělu prospěšné živiny.

• Ušetříte. Přestanete totiž zbytečně vyhazovat prošlé potraviny.

Tip: Systém vakuování potravin VacSy lze použít k uzavření čerstvých nebo uvařených potravin ve vakuu přímo v nádobách VacSy či Zepter.

Namixujte si vlastní kuchařský styl

Čas, který trávíte v kuchyni, nemusí být jen o pečení či smažení. Namixovat si tu správnou chuť můžete i šleháním, mícháním, mělněním, mletím, drcením nebo mixováním. Objevovat nové možnosti chutí může být totiž skutečnou výzvou. Zvláště když máte k ruce praktické pomocníky. Kuchyňské mixéry Zepter toho umí totiž skutečně hodně. Není divu, že mixér MixSy má dnes více než dvě stě tisíc českých i slovenských domácností.

Multifunkční mixér zpracuje potraviny téměř jakýmkoliv způsobem

FOTO: zepter.cz

Jediným výkonným multifunkčním mixérem připravíte například čerstvou i uvařenou zeleninu pro nejmenší členy rodiny, uhnětete nadýchané těsto na vánoční rohlíčky nebo rozdrtíte led do slavnostního šampaňského. Hřát vás může i vědomí, že při přípravě pokrmů v jediném přístroji šetříte i drahocenný čas a energie.

Tip pro Ježíška: Nádobí Zepter vám ušetří až 50 procent času, až 30 procent elektřiny a až 50 procent úspor na potravinách, které se přestanou smažit a ztrácet nutriční hodnotu. Kromě toho své nové majitele potěší i záruka 30 let na všechny nádoby Zepter a samozřejmostí je také autorizovaný servis Zepter včetně autorizovaného servisu pozáručního.

Na zdravou dobrou chuť! ■