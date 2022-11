Nový herecký pár poprvé ve společnosti: Takhle to sluší zamilovanému hezounovi z Devadesátek s jeho zrzkou

Martina Babišová a Kryštof Bartoš Michaela Feuereislová

Chodí spolu od léta, v srpnu poprvé postovali na sociálních sítích společné fotografie z dovolené ve Francii. Nový herecký pár nyní poprvé vyrazil do velké společnosti plné fotoaparátů a kamer. Hezoun z Devadesátek Kryštof Bartoš a zrzka Martina Babišová (29) byli hosty premiéry minisérie Král Šumavy v kině Lucerna.

"Ani jeden v tom nehrajeme, přišli jsme se podívat na kamarády," řekla Super.cz Martina, která nás ujistila, že jim to ve vztahu klape. To bylo ostatně vidět i na první pohled. Tak se snad o jejich lásce dočteme i v knize, kterou Martina píše. "Vyjít by měla v polovině února," pochlubila se.

Na premiéru snímku o převaděči Josefu Hasilovi, který vznikl pod režisérskou taktovkou Davida Ondříčka a bude mít premiéru na Voyo 8. prosince, dorazily i další známé tváře, které přišly jako diváci. Režiséra přišla podpořit manželka, herečka Martha Issová, Vojtěcha Vodochodského zase rodiče. Kdo do kina Lucerna dorazil, se podívejte v naší fotogalerii. ■