Roste jako z vody: Bohuš Matuš se pochlubil roztomilou dcerkou, která oslaví už druhé narozeniny

Zanedlouho to budou dva roky, co se Bohuš Matuš (49) stal otcem. Rodičovství si zpěvák užívá a s manželkou Lucií a dcerkou, která v prosinci oslaví narozeniny, společně vyrazili k fotografce.

„Dnes tady křtíme kalendář, kde mají moje žena a dceruška krásnou fotku, právě v prosinci, vánoční, krásný obraz,“ pochlubil se zpěvák s tím, že společně s rodinou vyrazil na focení také soukromě. Druhé narozeniny s dcerou hodlá zpěvák oslavit na místě, kde se ženil.

„Budeme slavit tam, kde jsme se brali, v Krtkově světě, a bude to krásný,“ prozradil Bohuš, kterého během prosince čeká vánoční koncertování každý den. Za což je rád, s rodinou se totiž stěhuje do většího, a to také něco stojí. „Teď jsem za nový byt, kam se budeme stěhovat, zaplatil sto tisíc, bylo toho kolem hodně. Byt, v němž jsme teď, je nám malý, a chceme si pořídit ještě jeden přírůstek do rodiny. Žena by chtěla syna,“ svěřil se Bohuš Matuš, kterého jsme potkali na křtu charitativního kalendáře Nadačního fondu Šťastná hvězda. ■