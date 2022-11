Kdo je tenhle vousáč? Charismatický Nicolas Cage v nové roli nebude zrovna fešák

Nicolas Cage si v novém filmu zahraje neoblíbeného učitele. Profimedia.cz

Nenápadný muž ve středních letech, který se příliš nestará o svůj vzhled a jehož byste na ulici rozhodně nepovažovali za charismatického Nicolase Cage (58). Tak právě tohle je nová úloha hollywoodského herce, který se převtělil do ne zrovna milovaného učitele, kterému se ovšem vlivem podivné události změní život.

A i když čas od času uniknou na veřejnost fotky přímo z placu, tvůrci se zatím brání tomu, aby prozradili víc z děje snímku Dream Scenario, do kterého Cage obsadili. Má jít o komedii, což je pro Cage nejspíš krok správným směrem. Loni totiž sklidil úspěch s komediálním filmem The Unbearable Weight of Massive Talent, kde hrál sám sebe.

Herci se vůbec v poslední době pracovně velmi daří a nabídky na filmové role se jen hrnou. Po delším období, během kterého se objevoval spíše v méně ceněných filmech, se Nicolas Cage vrací mezi ty, kteří si vybírají dobré scénáře a za filmy sklízejí úspěchy. Před sebou má premiéru westernu The Old Way a také si zahraje Draculu ve filmu Reinfeld. ■