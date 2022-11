Dvojník Michaela Jacksona je v Praze: Úžasné podoby s králem popu si všimli už v jeho 16 letech, řekl Super.cz

Dvojník Michaela Jacksona je v Praze. Podoba s králem popu je šokující! Super.cz

„Začal jsem ho ztvárňovat v roce 1987, když Michael změnil image. Začal být světlejší, to bylo za hudební éry Bad. Bylo mi 16 let. Potkal jsem na ulici jednoho španělského novináře, který mi řekl, že vypadám jako on, a chtěl se mnou udělat rozhovor do novin. Já souhlasil, a tak to začalo ve velkém,“ řekl Sergio Super.cz v exkluzivním rozhovoru.

Sergio a Michael se setkali v tváří v tvář v devadesátých letech. „Měl jsem možnost ho osobně pozdravit v roce 1997. Bylo to po dlouhé době, kdy mi slibovali na různých akcích, že to vyjde, a nakonec se tak stalo," vzpomíná.

Když svět 25. června roku 2009 zasáhla smutná zpráva, že král popu zemřel, Sergia to zdrtilo natolik, že i on sám přestal vystupovat.

„V ten den jsem si ostříhal vlasy a rozhodl jsem se, že této show nechám. Nedělalo mi dobře ztvárňovat někoho, koho jsem zbožňoval a koho vidím při pohledu do zrcadla. Nechal jsem toho v roce 2009 a znovu jsem začal 2012 díky fanouškům, přátelům a rodině, když mě opět přemluvili do světa vystupování.“

Tento talentovaný Katalánec své show jede vždy živě a bez playbacku. Vystupuje nejen v Evropě, ale ohromil diváky i v Japonsku nebo v Latinské Americe. ■