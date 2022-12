Potetovaná sexy kráska Sharlota prozradila, jak to má se spolupracemi. Její cenu neuhodnete

Sharlota promluvila o tom, jaká je její cena za spolupráci. Tohle nikdo nečekal Super.cz

Sharlota (26) je nejen sexy potetovaná raperka a zpěvačka, nyní už se pyšní i rolí v muzikálu. Mezi tím vším si stihla odskočit vyfotit charitativní kalendář a mimo jiné prozradila, že se nezapojí jen tak do nějakého projektu. "Já mám trošku prokletí. Já jsem extrémní perfekcionista, já jsem od začátku přemýšlela jako teď. Ve spoustě věcech mi to ubližuje," prozradila Super.cz.

Kráska si postupně buduje velkolepou cestu a její hodnoty nejsou sláva a peníze. "V dnešní době, kdy je toho hrozně moc, se tu svoji energii snažím dávat do smysluplných projektů, ať už v rámci dobročinné činnosti, nebo i v rámci reklamy," prozradila Sharlota.

Ta na sebe i práskla, jaká je její cena. Jestli si myslíte, že ji ohromíte bankovkami, jste na omylu. "Moje cena je úplně jasná. Já vždycky musím cítit, že ta věc je kompatibilní s tím, jaký jsem člověk a co mám ráda. Jakmile to tam není, tak to nenahradí žádná částka," říká rázně.

Ona sama vidí hodnoty úplně jinde. "Nikdy to nebylo za tím účelem vydělat na tom ty prachy, ale udělat nějaký zajímavý projekt, který ty lidi obecně něčím obohatí nebo jim může předat nějakou hezkou věc," uzavřela Sharlota, která má srdce na správném místě, a co se charity týče, podporuje jeden projekt za druhým. ■