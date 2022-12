Chorvatsko nemá jen jako prázdninovou destinaci: Moderátorka Klára Doležalová se musela naučit novou profesi

Klára Doležalová má novou profesi. Super.cz

Stále krásná zprávařka, kolegyně Karla Voříška (59), Klára Doležalová (49) už by mohla říct, že má dvě profese. Vedle moderování se věnuje rodinnému podniku. V Chorvatsku s manželem na svých pozemcích pěstují olivy a do práce se zapojuje i ona.

Přímo v olivovníkových sadech a při následném zpracování se ale nevyskytuje a rukávy tam nevyhrnuje. "Ale řeknu vám, že jsem dneska od rána stáčela náš olej do nových lahví, které jsme nechali vyrobit v Řecku, a lepila jsem na ně praporky, protože každá láhev má svoje číslo," popsala nám svoji činnost, které se věnuje, když zrovna nemá práci v televizi.

"Olivy se sbírají a podzim. To mám práci a dítě je ve škole, tak se nemůžu utrhnout. Ale kdybych tam byla, tak pomáhám. Ale máme tam báječný tým místních lidí, kteří se tím živí a umějí to nejlépe. Takže olivy seberou a odvezou je do lisovny. Všechno to máme zdokumentované," upřesnila Klára, která má tedy Chorvatsko nejen jako letní byt. Dovolenou si ale umí užít i jinde, jak prozradila v našem videu. ■