Bývalá dětská hvězda Yvetta Kornová (60) půjde k oltáři: Svědky si možná vybereme na ulici mezi bezdomovci, říká

Yvetta Kornová Herminapress

„Mám dlouholetý vztah. Plánujeme takovou bláznivou svatbu. Jen my dva a dva svědci. Možná si je vybereme na ulici mezi bezdomovci,“ prozradila v pořadu Showtime.

Proč svědky z ulice? „Bezdomovkyní jsem vlastně i jeden čas byla, takže to mám zarytý v kůži,“ přiznala sestra Jiřího Korna, jejíž slušně našlápnutou kariéru zbrzdil alkohol.

Navzdory životnímu příběhu, který by sám vydal na scénář, je v osobním životě nyní šťastná. „Já už vlastně od života nic nechci. Jsem ráda, že mám hlavně tři zdravé děti, a to je to nejlepší, co se mi kdy povedlo,“ dodala někdejší dětská hvězda, která upřednostňuje život v ústraní, na venkově u Náchoda, kde se stará o osm koček, dvě ovce a věnuje se charitativní činnosti.

„Chodím vařit do penzionu kávu důchodcům, je to taková bohulibá činnost věnovat se seniorům,“ doplnila.

A na kdy plánuje zmiňovanou veselku? „Říkala jsem vždycky, že podruhé se budu vdávat až v sedmdesáti. Ale asi to zkusím dřív. Možná už příští rok." ■