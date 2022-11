Brazilka s nejkrásnějším zadečkem provokuje šejky na fotbale. Nahé tělo zakryla katarskou vlajkou

Suzy Cortez Profimedia.cz

Nyní své zraky upřela k mistroství světa ve fotbale, které se koná v Kataru. A nebyla by to Suzy Cortez, kdyby jako fanynka nenafotila žhavé sexy snímky s fotbalovou tematikou. Vzhledem k tomu, že Katar patří ke konzervativním muslimským zemím, může Suzy Cortez provokovat v obnažených modelech jenom na dálku.

Na jednom ze snímků dokonce pózuje s míčem v ruce a zahalenou tváří. Snad aby respektovala tamější kulturu. Otázkou zůstává, zda toho dosáhne tím, že se nahá zahalí do vlajky Kataru a nechá vykukovat část svého pozadí...

Suzy je sice Brazilka, ale její srdce stále bije pro Argentinu. Modelka často pózuje nahá v dresu svého miláčka Messiho, a na to, jak s ním navázala kontakt přes sociální sítě, dodnes vzpomíná. Samotný Messi si ji před lety omylem přidal do přátel na Facebooku, ale jakmile se tím modelka s výstavním zadečkem začala chlubit, zablokoval si na popud své manželky Antonelly její účet. Ani to ale Suzy neodradilo a nechala si podobiznu Messiho aspoň vytetovat do blízkosti intimních partií. ■