Takhle ji jako seriálovou Sid ze ZOO neznáte: Jako baletka je Míša Pecháčková nádherná

Míša Pecháčková si vedle seriálu ZOO vyzkoušela také roli baletky. Super.cz

"Nemůžu říct, že by byl právě tanec nejtěžší. Ona to spíš byla kombinace všeho, zpěvu, hraní a choreografie," svěřila se Míša, která v představení vypadá, jako by tančila odmalička. "Byla to úžasná zkušenost dostat se na jeviště se zkušenými profesionály," dodala mladá herečka.

Probrali jsme samozřejmě také ZOO, kde se po odchodu Evy Burešové (29) její postava Sid ještě rozrostla. Má i dalšího parťáka, jehož ztvárňuje Tomáš Klus (36). "Natáčení s ním je super a vtipné, jeho energie mě fakt baví. Na place se pořád smějeme," vyprávěla.

Inspirativní je pro ni i jako zpěvák. "Tomovu hudbu mám ráda, poslouchám ho dlouho. Před pár lety bych si nedokázala představit, že spolu budeme hrát. Nevěřila bych, že se to někdy stane," vyprávěla. Prozradila také, jak to bude Sid dál klapat s Haďákem v podání Šimona Biliny. Stále single herečka se v našem videu také svěřila, jaký by měl být její vysněný partner v reálném životě. ■