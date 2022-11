Inna Puhajková jako sexy motorkářka: Moderátorka si po rozchodu plní svůj velký sen

Inna Puhajková má pro strach uděláno. Po 18 letech si plní svůj sen Super.cz

Není to přitom žádné porozchodové dovádění, ale sen, který má Inna už pěknou řádku let. "Vzniklo to tak, že jsem měla někdy v osmnácti sen pořídit si motorku, naučit se jezdit, ale vlastně se mi to nesplnilo. Teď po dalších osmnácti letech si tady díky Lukášovi ten sen plním," raduje se Inna, která má pro silné stroje slabost.



Plán už jednou nevyšel, ovšem nyní to vypadá, že budeme pohlednou sporťačku potkávat dokonce i na silnicích. "Mám ten pocit, že asi jo, že to tak dopadne. Dneska jsem se ujistila v tom, že mě ten motorismus a motorky prostě baví," prozradila Puhajková, která už tento plán měla před několika lety. "My jsme se domlouvali už někdy dva roky zpátky. Byla to výzva, že mě během pěti tréninků naučí jezdit na motorce, ale pak z toho sešlo," prozradila Super.cz. Jak sama Inna říká, sny se mají plnit a ona do toho jde po hlavě.

Kromě motorky si teď užívá single života a jako velká milovnice cestování ví přesně, co je její další cíl. "Procestovat celý svět nebo vyrazit na cestu kolem světa," odpověděla chvíli poté, co sesedla z motorky. ■