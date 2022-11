Úchvatná Pink vzdala hold zesnulé Olivii Newton-John a odrovnala publikum: Dojatí fanoušci jí tleskali vestoje

Pink Profimedia.cz

Nelehký úkol na sebe vzala zpěvačka Pink (43), která na nedělním udílení hudebních cen American Music Awards vzdala hold zesnulé herečce a zpěvačce Olivii Newton-John (✝73), která v létě odešla do hudebního nebe.

Pink, která zářila už na červeném koberci a na podporu si přivedla manžela Careyho i děti Willow (11) a Jamesona (5), vystřihla pecku Hopelessly Devoted To You z muzikálu Pomáda tak, jak to dokáže jenom ona.

Oděná do třpytivé róby v tělové barvě vypadala naprosto úchvatně, a když otevřela pusu, přítomní jásali. Dojemnou baladu zazpívala na výbornou, což se ostatně od zpěvačky jejího formátu dalo předpokládat, a v publiku snad nebyl jediný divák, který by si známou píseň nenotoval, jak se můžete přesvědčit ve videu níže.

Většina přítomných se při zpěvu spokojeně usmívala, Pink pak za její výkon odměnili ovacemi vestoje. A nemalou chválu na popovou hvězdu pěli i fanoušci na sociálních sítích. Shodli se, že hereččinu památku uctila více než důstojně, a že by i sama Olivia byla jistě spokojená.

Fotografie zesnulé zpěvačky se během vystoupení promítaly v pozadí, každý tak na ni mohl zavzpomínat nejen díky portrétům z Pomády. Olivia zemřela v srpnu ve věku 73 let, po mnohaletém boji s rakovinou prsu. Založila také nadaci Olivia Newton-John Foundation Fund na výzkum rakoviny, která pokračuje v činnosti i po její smrti.

Pink uvedla, že jí bylo absolutní ctí na pódiu vzdát hold kolegyni, kterou sama znala osobně. „Dostalo se mi potěšení s ní několikrát strávit čas a byla přesně takové zlatíčko, jaké si představíte. Byla to opravdová ikona a mně je nesmírnou ctí zpívat její píseň,“ uvedla na červeném koberci před živým vysíláním. ■