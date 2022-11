Nacistická uniforma na nahé tělo a býčí hlava: Karel Heřmánek mladší vypadá jako z bizarního erotického snu

Karel Heřmánek mladší vypadá jako z bizarního erotického snu. Super.cz

"Jsem jeden z herců představení, po kterém vlítne do divadla sovětský důstojník a chce jim prodat benzín. A v tom představení hraju esesáka. Ale víc bych kvůli divákům, kteří film neviděli, neprozrazoval. Je to takový bizár a má to působit i směšně," souhlasil, že částečně vypadá jako ze sadomasochistického salonu.

Doma si prý ale převleky se svojí ženou k erotickým hrátkám nevyzkoušeli. "Já bych se klidně převléknul, ale ona se stydí," vysvětloval a červenal se u toho. Jinak je prý ale u nich doma po sedmi letech manželství všechno v pořádku, i když v divadle to tak nevypadalo.

S Karlem jsme si totiž povídali krátce před premiérou, ta proběhne v Divadle Bez zábradlí 28. listopadu, takže na zkoušce trochu tekly nervy. Jako principál se se svojí manželkou Nikol, která má na starosti marketing, dost pohádal. "To byla jen taková organizační šarvátka," upřesnil. ■