Nenápadní milenci? Leo DiCaprio dovedl své maskovací manévry k dokonalosti, Gigi se má ještě co učit

Přestože by už jejich románek nějaký ten měsíc měl trvat, společně se zatím na veřejnosti neobjevují. Řeč je o oscarovém herci Leonadru DiCapriovi (48) a krásné Gigi Hadid (27), která má být poslední z řad modelek, jež se nechaly lapit do jeho sítí.

Páreček si v neděli vyrazil v centru New Yorku na večeři do restaurace Cipriani, a zatímco Gigi se při odchodu halila jen do šály, Leo dovedl své maskovací manévry k dokonalosti a pod černou kšiltovkou a rouškou byl opravdu k nepoznání.

Oba zřejmě doufali, že když budou nenápadně oblečeni, proklouznou bez povšimnutí, to se však nepodařilo. Leo si tuto taktiku kombinace kšiltovky a roušky od dob pandemie koronaviru oblíbil, stejně se maskoval například během únorového zápasu mezi Los Angeles Lakers a Portland Trail Blazers letos v únoru.

Oscarový herec se začal vídat se sedmadvacetiletou maminkou dvouleté dcerky Khai, kterou má se zpěvákem Zaynem Malikem, po rozchodu s modelkou Camilou Morrone. Té dal sbohem po pěti letech vztahu, krátce poté, co oslavila 25. narozeniny. O herci se traduje, že nerandí se ženami nad pětadvacet. S Gigi ale možná udělal výjimku. ■