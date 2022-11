Smrt herečky Anne Heche má dohru. Žena, kterou málem zabilo její auto, nejdříve posílala lásku, teď chce desítky milionů

Anne Heche byla prohlášena za mrtvou 12. sprna letošního roku. Profimedia.cz

Herečka Anne Heche zemřela letos v srpnu po tragické autonehodě, kdy v Los Angeles ve velké rychlosti narazila do domu a její auto vzplálo. Smrti se tehdy jen zázrakem vyhnula obyvatelka domu Lynne Mishele. Ta teď žádá odškodné ve výši 46 986 000 Kč.

Lynne Mishele po autonehodě z majetku nezůstalo takřka nic, přesto na sociální síti poslala příbuzným Anne Heche dojemný vzkaz: „Zpráva o smrti Anne Heche je zdrcující. Jsem s rodinou, přáteli, a především jejími dětmi, ti všichni teď prožívají obrovský zármutek. Celá tato situace je tragická a nelze ji popsat slovy. Všem, jichž se dotýká, posílám lásku.“

Tři měsíce po tragické události ale Lynne Mishele podle serveru Entertainment Tonight, který získal kopii žaloby, žádá odškodné, a to v přepočtu skoro 47 milionů za nedbalost, neoprávněný vstup a způsobení citové újmy. Lynne prý sužuje trauma, má noční můry a má strach chodit ven.



Hereččino auto 5. srpna prorazilo předzahrádku, obývací pokoj, kuchyň, kancelář, šatnu a prádelnu. Poté vzplálo a herečku muselo vyprošťovat šedesát hasičů nejméně hodinu. Při převozu do nemocnice byla při vědomí, později byla uvedena do umělého spánku a 12. srpna prohlášena za mrtvou.

Mishele, její dva psy a želvu odvedl do bezpečí soused. Později pro ni získali majitelé domu, který si pronajímala, přes kampaň GoFundMe více než 183 000 dolarů. ■