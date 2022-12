Už nechce být jen holka s rakovinou, ale holka, co pomáhá: Anička Slováčková dál podporuje nemocné

Anna Julie Slováčková se snaží pomáhat a inspirovat nemocné lidi Super.cz

Anna Julie Slováčková (27) v minulých letech ukázala, že je velká bojovnice. Zvítězila nad rakovinou prsu a od té doby se snaží inspirovat všechny nemocné, aby boj se zákeřnou nemocí nevzdávali.



„Já se cítím dobře, už jen z důvodu toho, kolika akcí ohledně prevence rakoviny, jsem mohla být součástí. Už nejsem pro lidi jen holka s rakovinou, ale jsem holka, co pomáhá. Jsem moc ráda za tuhle novou nálepku. Moc si toho vážím a doufám, že to bude trvat i dál. Cítím se každopádně dobře a přála bych to i spoustě dalších lidí. Aby si lidé uvědomili, že zdraví je na prvním místě,“ svěřila se Anička Super.cz.