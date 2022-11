Uvidíme ji v Televizních novinách? Gabriela Partyšová mění působiště

Gabriela Partyšová Super.cz

„Co se týče televize, tak kolem toho byl teď trochu humbuk, protože Život ve hvězdách, můj pořad, který moderuji ve čtvrtek kolem 11. hodiny, nyní končí. Ale brand Život ve hvězdách a já zůstáváme pracovat pro televizi Nova i příští rok,“ svěřila se Super.cz moderátorka, která bude od ledna pokračovat v rámci jiného pořadu.

„Jen to, co se děje mezi hvězdami a celebritami, budeme s mým týmem redaktorů mapovat a přenášet do Snídaně s Novou, kde jsem byla sedm let. Teď je i víkendová Snídaně, takže možná i tam a občas i ve večerních Televizních novinách. Těším se na tuhle změnu a budu pracovat opět v pořadech, které jsou live,“ dodala Gábina ke svému malému návratu do ranní relace.

„Je to takový malý návrat do Snídaně s touhle celebritní rubrikou. Já jsem za to moc ráda, ve Snídani bylo pěkně, akorát ta vstávačka ve čtyři ráno dává zabrat,“ dodala moderátorka, kterou jsme potkali v prodejně sportovního oblečení v samém srdci Prahy. ■