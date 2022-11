Obrovské překvapení v české soutěži krásy: Dívka přímo na pódiu odmítla korunku

Julie Hojdyszová odmítla korunku v soutěži Miss České republiky. Foto: reprofoto TV Nova

Šlo o Julii Hojdyszovou, která byla vyhlášena první vicemiss. Korunku ale nepřijala, nebyla tím, kvůli čemu se do soutěže přihlásila.

„Celý život jsem snila o tom, že se přihlásím do Miss a že díky tomu získám silnější hlas a budu mluvit o tématech jako anorexie a šikana. Doufala jsem, že díky tomu budu lidi vést a inspirovat, aby bojovali sami za sebe, což se mi díky soutěži splnilo. Publikum, co by mi naslouchalo, jsem našla, a proto jsem měla pocit, že je čas udělat krok dál a těmto lidem se věnovat,“ řekla dívka TN.cz s tím, že se chce nyní zaměřit na charitu a také studium dvou vysokých škol.

„Já přesně netuším, co se u ní změnilo, za celý půlrok fungovala perfektně a profesionálně. Pro mě to bylo velké překvapení, stejně jako pro diváky, kteří byli přítomni v sále,“ okomentovala situaci ředitelka soutěže Nikola Kokyová.

Na druhé místo postoupila původně třetí Pavlína Jagrová, třetí byla Karolina Budka a z vítězství se radovala Andrea Kaplanová. ■