Po focení pro Playboy se sexy blondýnkou další překvapení: Roman Šebrle oznámil rozvod

Roman Šebrle a Kristýna Černá FTV Prima

Informaci zveřejnil v příspěvku, v němž se ohradil proti nepravdivým informacím některých médií, že blondýnka, s níž se nechal zvěčnit pro prosincové vydání magazínu Playboy, je jeho partnerka.

„Není to moje nová holka, jako ani žádná jiná ‚nová‘ holka není. A to i přesto, že už nejsem ženatý. Bylo to čistě profesní focení!“ uvedl Šebrle. Poprvé tím zveřejnil informaci, že jeho manželství i oficiálně skončilo.

Na titulku zmíněného časopisu se Šebrle nechal vyfotit s podnikatelkou Kristýnou Černou, zatímco v osobním životě má po boku jinou krásnou blondýnku, rovněž podnikatelku Lenku Kovaříkovou. Společenský debut si odbyli na premiéře filmu Žižka, kam poprvé jako pár dorazili ruku v ruce. ■