Jsi hloupá a umělá! Natálie Kočendová po návratu z Love Islandu bojuje s drsnými hejty

Natálie Kočendová o kráse Super.cz

Vítězka světové soutěže krásy Top Model of the World Natálie Kočendová se po návratu z reality show Love Island dočkala celé řady hejtů. Zatímco před reality show na ně nebyla zvyklá, nyní jsou jich její sociální sítě plné. Jak to zvládá?

"Každý úspěšný člověk má hatery, není to nic špatného, já si z toho vezmu to dobré. Nedělám si z toho hlavu. My s Davidem si to nebereme a pousmějeme se nad tím," řekla Super.cz Natálie. "Nic mě úplně nevzalo. Nejvíce se opakuje, že jsem hloupá," zdůrazňuje.

Už na Kanárských ostrovech se o sobě dozvěděla, že je umělá. "Na ostrově jsem dostala vzkaz, že jsem umělá a snažím se být dokonalá. Za mě není špatná vlastnost být vždy co nejlepší verzí sama sebe a snažit se na sobě pracovat. Já to jako hejt neberu," vzkázala haterům na křtu charitativního kalendáře pro nadaci Krok do života, kterou založila její kolegyně z Miss Czech Republic Karolína Kopíncová.

"Přišla jsem podpořit Karolínku, protože dělá opravdu dobrou věc a ráda to podpořím," dodala Kočendová. ■