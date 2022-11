Ve 4. měsíci už bříško neschová. Agáta Hanychová je zoufalá z těhotenského oblečení: Je to hnusný, jak na pohřeb

Agáta Hanychová o třetím těhotenství Super.cz

"Strašně pracuju, asi jsem takhle nikdy nepracovala. Točím svůj pořad, mám dvě děti, do toho spolupráce. A do toho mi bude 40. Chce se mi plakat, jak už jsem unavená. Jsem fakt strašně unavená. Spadám do kategorie starých matek a já to u sebe fakt cítím," přiznala Super.cz Agáta, která i v takhle brzkém stadiu těhotenství má bříško, které už rozhodně zamaskovat nejde.

"Čekám třetí dítě. Už to není takové, že bych to zamaskovala. Dnes jsem ještě na sebe narvala kraťasy, ve kterých jsem v létě chodila. Ale přes břicho už je nenatáhnu, staly se z nich bokovky," prozradila.

Bohužel těhotenská móda ji hodně zklamala. "Byla jsem dnes nakupovat a zjistila jsem, že těhotenské oblečení je tak hnusné, že vůbec nevím, co budu dělat. Když jsem těhotná, tak mám asi chodit jen na pohřby. Nic barevného, nic hezkého, nemají vůbec nic," dodala Hanychová na křtu nové kouzelnické sady Pavla Kožíška, kam vyrazila s dcerou Miou. ■