Přítel Taťány Makarenko utrpěl krvácení do mozku, týden byl v umělém spánku

Taťána Makarenko Super.cz

Rodinu lékaři připravovali na ty nejhorší scénáře. I po třech týdnech, kdy bylo jasné, že se tělo se zraněním popralo, varovali, že po tak rozsáhlém krvácení do mozku může nastat i změna osobnosti.

Předpoklady se ale nepotvrdily. "Stal se zázrak. Všichni jsme doufali, ale nikdo z nás nečekal, že bude stoprocentně stejný. Jsem šťastná, že to tak je. Neumím si přestavit, že by to bylo jinak. Člověka si vyberete s chováním, s vrozenou osobností, a kdyby se změnila, tak by bylo hrozně těžké se s tím naučit žít, fungovat s tím," řekla Super.cz Makarenko.

"Já jsem se do něj zamilovala pro to, jaký je, a jsem šťastná, že zůstal stejný. Jeho rodina samozřejmě taky. Všem nám spadl kámen ze srdce," vysvětluje modelka.

Lékaři jim moc nadějí nedávali. "Říkali, že může nastat spousta variant. Jedna z nich byla, že se nic nestane, ale necítili jsme z nich, že to je nejpravděpodobnější scénář. Vnitřně jsme se samozřejmě připravovali i na jiné varianty. Přesto jsme se modlili, že bude v pořádku. A je," dodala šťastná Makarenko. ■