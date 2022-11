Obula se do Agáty, Lely, Houdové nebo Slovákové, hrozí jí žalobou. Teď si chci podat ezo šmejdy, říká moderátorka

Ivana Kulhánková Super.cz

Na Instagramu se Ivana Kulhánková alias Ivana Fancy proslavila vtipnými pseudorozhovory, ve kterých si střílí ze známých osobností. Jako první to byla Helena Houdová (42), pokračovala Agátou Hanychovou (37), Lelou Ceterovou, Lucií Vonchinski nebo Nelou Slovákovou (32). Co na to celebrity, ze kterých si dělá legraci, říkají?

"Ozvala se mi Lela Ceterová, ta se tomu zasmála. Zavolala mi a řekla mi, že se jí to zdálo vtipné, že se s manželem zasmáli, ale ať už to dál nedělám," řekla Super.cz Ivana. Už méně se zasmála Agáta Hanychová nebo fitness trenér Jakub Hanz.

"Agáta Hanychová se mi neozvala, ale dala něco na Instagram, z čehož jsem vyvodila, že to dál dělat nemám. Pak se ozval trenér Hanz a ten řekl, že možná bude žaloba," prozradila Kulhánková. "To jsou pro mě ale indicie, že to dál dělat rozhodně budu," říká s úsměvem Kulhánková, která vedle Instagramu pracuje jako moderátorka na hudební televizi Óčko.

Jak vzniklo první video? "Jednou jsem se dívala na živé vysílání Heleny Houdové a řekla jsem si, že snad ani není možné, co říká a čemu lidi věří. Tak jsem si řekla, že udělám takový pseudorozhovor. Lidem se to líbilo, a to byl moment, kdy jsem si řekla, že tenhle formát bych mohla dělat," vzpomíná Ivana, která má nyní v plánu další video, a to s českou herečkou.

"Mám v plánu jednu herečku, která je ale hodně oblíbená u lidí. Tak nevím, jestli mám do toho vosího hnízda píchnout," přemýšlí.

Více by se ale chtěla orientovat na konkrétní typ lidí. "Chtěla bych se orientovat na lidi, co podvádějí další lidi na internetu. Teď se tomu říká ezo šmejdi," říká rázně. "To mě zajímá. Tam vidím ten potenciál, že si jen nedělám z někoho srandu. Chtěla bych dělat i osvětu, aby lidi nebyli blbí, nekupovali si zájezdy a rady od lidí, kteří jen říkají věci, které jsou pindo...," dodala Kulhánková. ■