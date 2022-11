Italské mlátičky Bud Spencer a Terence Hill. Jaká chybička se vloudila do filmu dvojníci?

Bud Spencer a Terence Hill ve filmu Dvojníci Foto: Televize Seznam

Coby ochránci dvou zhýčkaných boháčů mají za dva miliony dolarů nasadit kůži a postarat se o jejich bezpečí i o majetek. Na film se můžete těšit 18. listopadu od 20.15 h na Televizi Seznam. A protože obě italské „mlátičky“ nejdou pro ránu nikdy daleko, ani tentokrát nebude nouze o rvačky, bitky, kopance a scénky, při kterých se budete válet smíchy.

Jak to všechno začalo

Traduje se, že Bud Spencer (vlastním jménem Carlo Pedersoli) a Terence Hill (Mario Girotti) si spolu poprvé zahráli ve filmu Bůh odpouští, já ne! (1967). Ve skutečnosti to bylo ale už o osm let dříve v historickém velkofilmu Hannibal (1959).

V tomto snímku odehrávajícím se v letech 218-216 př. n. l. se pro oba herce našly jen štěky a v titulcích byli oba uvedeni ještě pod svými pravými jmény. Až díky své slávě se oba později ocitli na novém plakátu propagujícím tento snímek. Protože ale v Hannibalovi hráli každý v jiné scéně, za jejich společný debut se považuje právě western Bůh odpouští, já ne!

Ani koně ani vousy

Režisér Giuseppe Colizzi potřeboval tehdy vousatého hromotluka a 194 cm vysoký a přes 100 kg vážící sportovec (a právník) Pedersoli, který měl doma sérii medailí z mistrovství v plavání, byl ideální volbou. Jenže ten odmítl – nechtěl se učit jezdit na koni a už vůbec neslyšel na to, že by si nechal narůst plnovous. Režisér začal hledat náhradu, ale neúspěšně, takže to po nějakém čase zkusil znovu a tentokrát už si plácli.

Chemie na první dobrou

Jen díky náhodě si v tomto westernu tehdy zahrál i štíhlý modrooký fešák Mario Girotti, který narychlo zaskočil za herce se zlomenou nohou. Chemie mezi oběma hlavními protagonisty byla očividná už během první klapky a Colizzi tušil, že má v kapse hit.

Ostatně hned na místě také oba herce přesvědčil, aby si zvolili americky znějící umělecké pseudonymy. Bud Spencer vznikl z Pedersoliho oblíbeného piva (Budweiser) a hereckého idolu (Spencer Tracy), Girotti se zase inspiroval římským básníkem Publiem Terentiem Aferem. Ani jeden z nich tehdy netušil, jakou díru do světa v dalších dvaceti letech udělají.

Chybička za barovým pultem

Ačkoli někteří morousové tvrdí, že Dvojníci už nejsou ono, nedejte na ně. Na Čs. filmové databázi má snímek vysoké hodnocení 75 procent. Navíc se s velkým úspěchem promítal na třech kontinentech: v Evropě, v Jižní Americe a v Asii a nejen pamětníci, ale i fandové žánru si ho určitě nenechají ujít.

Pozorní diváci odhalili i to, že „chybička se vloudí“. Upozornili například na bitku v přístavním baru, kdy se Greg (Bud Spencer) a Elliot (Terence Hill) schovají pod barový pult a Tangovi (Nello Pazzafini) gangsteři po nich začnou házet stolky a židličky. Přitom pochopitelně rozbíjejí lahve v policích za barovým pultem. Když házet přestanou, na horní polici vlevo vidíme, že pár lahví zůstalo netknutých. V dalším střihu už ale na polici žádné lahve nejsou. ■