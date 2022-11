Co si to oblékla? Fanoušci se smějí šatům Olivie Wilde. Někdo jí měl říct, že vypadá šíleně, shodují se

Olivia Wilde na premiéře dramatu Women Talking Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kráska ze seriálu Dr. House, o níž se poslední měsíce hovoří v souvislosti s jejím filmem To nic, drahá a vztahem a aktuálně i rozchodem se zpěvákem Harrym Stylesem, se dostavila do kina Samuel Goldwyn Theater v Beverly Hills v černé róbě s všitým zlatým pruhem látky, který však jejímu hrudníku zrovna nelichotil. A lidé na herečce nenechali nit suchou.

„Opravdu jí někdo měl říct, že vypadá šíleně,“ je přesvědčen jeden z komentujících a další reaguje: „Tak kdo jí to řekne?“ Další se stručně přidává: „Hrozné šaty.“

„Kdyby ty šaty neměly ten pitomý prsní plát, byla by to jednoduchá elegance. Takhle to vypadá směšně,“ přidává se další a jiní jen nechápou: „Proč má ta zlatá prsa na břiše?“ nebo: „Co to proboha má být?“ Nechme se tedy překvapit, zda si herečka do příště napraví módní reputaci… ■