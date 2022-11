Chápete to? Éterickou krásku z Dámského gambitu krutě šikanovali kvůli vzhledu. Proplakala hodiny na záchodech

Anya Taylor-Joy se v pořadu Drew Barrymore rozpovídala o složitém dospívání a šikaně na škole. Profimedia.cz

Obrovský herecký talent posledních let Anya Taylor-Joy jako teenagerka na vlastní kůži zažila, jak krutí dovedou být její vrstevníci. O své zkušenosti se šikanou se otevřeně podělila během rozhovoru s kolegyní Drew Barrymore, kde mimo jiné uvedla, že kvůli tomu odešla ze školy už v šestnácti.

Šestadvacetiletá hvězda série Dámský gambit byla ve čtvrtek hostem pořadu The Drew Barrymore Show, kde zavzpomínala na svou minulost, která rozhodně nebyla tak růžová, jak by se mohlo zdát. Poděkovala zároveň svým rodičům, že je měla po svém boku v těžkých chvílích, a to především své mamince, která jí byla oporou v době, kdy byla šikanována kvůli svému vzhledu.

Anya se sice narodila na Floridě, ale do svých šesti let žila v Argentině, poté se s rodiči a sourozenci přestěhovala do Londýna, ale neuměla ani slovo anglicky. Herečka má tak trojí občanství – americké, britské a argentinské.

„Argentina je celá zelená a všude jsem měla koně a zvířata. Najednou jsem byla ve velkém městě a neuměla jsem jazyk. Měla jsem pocit, že vlastně nikam nezapadám. Byla jsem příliš Angličanka na to, abych byla Argentinka, příliš Argentinka, abych byla Angličankou a příliš Američanka, abych byla čímkoli. Děti mi prostě nerozuměly v žádné podobě,“ svěřila se herečka s tím, že strávila spoustu času ve škole s pláčem na záchodech.

Škola byla podle ní tak divná, že se k herectví uchýlila i proto, aby z ní mohla vypadnout. To nakonec v šestnácti skutečně udělala a navzdory nevoli rodičů, které prý její rozhodnutí vyděsilo, si šla za svým cílem. Dnes je mimo jiné držitelkou Zlatého glóbu či prestižní televizní ceny Screen Actors Guild Award. ■