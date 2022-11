Tuhle fotku do psího kalendáře odstonala: Marta Kubišová se fotila jako královna víl, sama už sílu na psy nemá

Marta Kubišová odstonala focení pro psí kalendář. Super.cz

I když už je z mnoha oslav svých osmdesátin unavená, nemohla Marta Kubišová (80) vynechat křest kalendáře Gump, pes, který naučil lidi žít. Na jeho titulní stránce je totiž ztvárněna jako královna víl. "Fotka je to krásná, ale při focení foukal strašný vítr a odstonala jsem to. Ale povedlo se to," vzpomínala zpěvačka.