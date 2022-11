Lucku Vondráčkovou vyměnil za jejího tátu: Sámer Issa s ním natočil vánoční duet

Sámer Issa a Jiří Vondráček Foto: se souhlasem S. Issy

Jsou to dva roky, co Sámer Issa (37) natočil duet s Lucií Vondráčkovou (42) k písni Vrať se domů, k níž vznikl i videoklip, který má přes půl milionu zhlédnutí. K další avizované spolupráci už sice nedošlo, ale zpěvák pronikl do rodiny Vondráčkových, a vznikly tak další společné projekty. Překvapivě dokonce pěvecký s Lucčiným tátou.