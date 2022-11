Chandler z Přátel vyrazil po vydání šokující knižní zpovědi mezi lidi. A vypadal senzačně

Matthew Perry Profimedia.cz

Jak se zdá, herec Matthew Perry (53) opravdu udělal za divokým obdobím svého života tlustou čáru a poté, co dostal od života druhou šanci, ji využívá naplno. Ve čtvrtek se účastnil každoroční akce magazínu GQ Men Of The Year v Hollywoodu a rozdával úsměvy na všechny strany.

Představitel Chandlera Binga z legendárního seriálu Přátelé má jistě k úsměvům důvod. Jeho biografická kniha Friends, Lovers And The Big Terrible Thing se dostala na samý vrchol žebříčku bestsellerů, který vydává deník The New York Times. Perry v ní odhalil řadu šokujících okamžiků ze svého soukromí, kdy například jen o vlásek unikl smrti na nemocničním lůžku kvůli své letité závislosti na alkoholu a lécích.

Rodák z Massachusetts, který vyrůstal v kanadské Ottawě, dorazil v černém neformálním obleku, který ještě odlehčil šedým tričkem s výstřihem do ‚véčka‘. Herec očividně zhubnul a poté, co se vydal očistnou cestou, není ani památky po jeho dřívější odulosti.

Perry v jednom z rozhovorů pro GQ přiznal, že o jeho dřívějších potížích věděli i jeho kolegové ze seriálu. Jennifer Aniston si ho prý jednou vzala stranou a řekla: „Víme, že piješ.“ Když se zeptal, jak to vědí, odvětila stručně: „Cítíme to.“

Jeho závislosti se projevily i na hercově vzhledu, což je patrné i v jednotlivých sériích seriálu, kdy se Chandler zdaleka nejvýrazněji ze všech herců vizuálně měnil.

„Moje váha se během let v Přátelích pohybovala mezi 128 a 225 librami (mezi 58 a 102 kilogramy, pozn. red.). V jednotlivých sériích Přátel můžete vidět, jak to bylo s mojí závislostí. Když jsem měl nadváhu, byl to alkohol. Když jsem byl hubený, byl jsem na práškách. A když mám kozí bradku, je to spousta prášků,“ dodal herec. ■