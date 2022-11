Vše je zažehnáno? Lela promluvila o tom, jak to teď mají s Karlosem doma

Lela a Karlos Vémolovi Super.cz

"Máme se fantasticky, máme se krásně," dodal Karlos na udílení cen Český slavík, kam společně vyrazili. Lela si oblékla šaty s neuvěřitelným výstřihem, které si navrhla sama.

"Šaty jsem si sama navrhla. Já jsem spokojená, můj muž je spokojený, a tak to má být," dodala Lela, které se do očí dokázal dívat málokdo. "Mám to doma každý den, mám nádhernou ženu, já jsem na to zvyklý," doplnil Vémola.

S manželkou se sladil. "Já jsem musel počkat, co si oblékne Lela, a pak jsem zavolal naší společné návrhářce, aby mi pomohla se sakem," dodal Vémola, který už začal s tvrdou přípravou na prosincový zápas. Proto si na rautu nedal nic k jídlu, a dokonce ani skleničku. ■