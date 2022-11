Paris Hilton v šoku z tvrzení své mámy o neúspěšné snaze otěhotnět: Na dítě má bohatá dědička přesný plán

Paris Hilton naštvaly výroky její mámy Kathy. Profimedia.cz

„Láme mi to srdce, protože vím, že se snaží a snaží a já vždycky říkám: Jen klid. Tolik lidí bojuje a nestává se to jen tak,“ uvedla Kathy Hilton v rozhovoru pro E! News. Přesně tahle věta Paris zvedla ze židle. „Nevím, kde to vzala. Nikdy to nebyl žádný boj,“ uvedla dědička hotelového impéria pro web TMZ.

Tím ale Paris, která se loni v listopadu vdala, neskončila a detailně popsala i skutečnou rodinnou situaci, která jako by vypadla z časového harmonogramu učitele Hájka z legendárních Básníků.

„S manželem jsme si chtěli užít první rok manželství jako pár a plánujeme založit rodinu v roce 2023,“ uvedla na Instagramu s tím, že má spoustu zdravých embryí, která jen čekají na své využití.

„Mám extrémně nabitý pracovní a cestovní program, ale nic mě nevzrušuje víc než to, že budu v roce 2023 mámou,“ dodala Paris. Tak snad se dědičce zadaří přesně tak, jak to má v plánu. ■