Role si pečlivě vybírá: V novém vánočním filmu se Jiřina Bohdalová objeví s plejádou hvězdných kolegů

Jiřina Bohdalová se objeví v novém vánočním filmu. Foto: Vánoční příběh

Příležitosti, kdy se objeví před filmovou či televizní kamerou, si pečlivě vybírá. O Jiřinu Bohdalovou (91) však televizní diváci letos nepřijdou, a to i díky novince s názvem Vánoční příběh režisérky Ireny Pavláskové.

„Mám ve filmu krásnou roli, hraji herečku,“ svěřila se Jiřina Bohdalová jejímž filmovým synem je Karel Roden.

„Před lety jsme si rovněž v režii Ireny Pavláskové zahráli ve filmu Corpus Delicti, ale prvně hraji Karlovi matku. Přivítala jsem to s velkou radostí, protože si ho velmi vážím a krásně se mi s ním hraje. Je to obrovská radost, mít silného hereckého partnera, který vás táhne nahoru, ne dolů. Tak proč si nevybírat ty nejlepší,“ prozradila herečka s tím, že na nabídku Ireny Pavláskové s radostí kývla.

„Kromě Jitky Němcové je to asi jediná ženská, která mi vyhovuje. Já kdybych jen malinko cítila, že nám to spolu nebude klapat a nebudeme spolu tančit ten krásný filmový valčík, tak bych to nepřijala. Ve svých letech už si pečlivě vybírám. Tuhle roli jsem přijala zčásti kvůli ní a snažím se ji nezklamat,“ svěřila se Bohdalová k nové komedii, která se odehrává na Štědrý den.

Kromě již zmíněných se ve snímku objeví také Jiří Lábus a Oldřich Kaiser, také Pavel Kříž, Hynek Čermák, Jana Bernášková nebo Vladimír Polívka.

„Vždycky se najde někdo, na koho jste zapomněli a sháníte ty poslední dárky… A u toho vznikají různé prapodivné situace. Situovat děj filmu do jednoho dne, a zrovna Štědrého, byl moc dobrý nápad,“ míní Bohdalové ke své novince. ■