Zákrokům odolává: Pavlína Pořízková (57) odhalila tvář bez make-upu. Bez filtru mluví také o manželovi

Pavlína Pořízková Michaela Feuereislová

Pavlína se stále drží daleko od estetické medicíny a dosud nepodstoupila žádné zákroky. „Chtěla bych normalizovat skutečnost, že ženy stárnou, a ne každá musí vypadat jako před třiceti lety. Máme jinou krásu. Možná nejsem tak hezká, ale jsem zajímavá,“ řekla Super.cz modelka, která nyní odhalila svou tvář bez make-upu.

Svou nenalíčenou tváří bez filtrů zároveň odkázala na svou novou knihu s názvem No Filter (Bez Filtru), kde odhaluje svůj život.

„Teď jsem viděla spoustu článků, které hovoří o ,toxickém‘ chování mého manžela - jejich slova, ne moje. Můj manžel mi dal lásku, kterou jsem potřebovala už dlouho. A na oplátku měl očekávání, která jsem s radostí splnila. Byla to zdravá láska? Možná ne, ale byla to láska, kterou jsem v té době potřebovala a chtěla. Bylo to to, co jsem si vybrala. Nikdo mě nikdy nemiloval tak jako on. A nikdo to nikdy neudělá,“ dodala Pavlína.

Hudebník Rick Ocasek zemřel v září 2019 v New Yorku. Bez známek života jej našla právě jeho žena Pavlína. ■