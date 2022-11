Moderátor Televizních novin bude poprvé tátou: Krásná hudebnice odhalila bříško na romantických snímcích

Martin Čermák a jeho přítelkyně si dají těhotenské fotky zarámovat. Foto: Eva Neužilová

Není to tak dlouho, co moderátor Televizních novin Martin Čermák pokleknul před svou partnerkou a zasnoubil se. S hudebnicí Simonou Šteruskou ale aktuálně neřeší svatební přípravy. Pár se těší na nový přírůstek, prvorozenou dcerku by měl přivítat na světě za pár měsíců.