Podrobnosti lásky z MasterChefa: Vztah tajili půl roku, ale bydlet spolu začali hned

Vojtěch Urban a Betty Minaříková Herminapress

"Byl to takový pokus omyl a měl jsem smůlu. Dlouho jsem řešil svoje osobní témata a přišlo to, když jsem to nejmíň čekal. Zjišťoval jsem, co vlastně od vztahu chci. Tady to byly rovnou ohňostroje a byl jsem úplně vyřízený," řekl Super.cz Vojta, kterého nezaujal jen Alžbětin půvab, ale hlavně dobrá energie, kterou z ní cítil. "Koukal jsem na ni jako u vytržení, až si myslela, že má něco mezi zuby," smál se.

"Už jsme spolu osm měsíců, dali jsme se dohromady v březnu, ale půl roku jsme to skrývali, protože jsme věděli, že to bude v té show. Domluvili jsme se, že to tak bude lepší. Doufali jsme, že náš příběh bude hezky zachycený a nechtěli jsme to zkazit. Nechodili jsme kanály, na kafe jsme si po Praze zašli, ale hlavně jsme to necpali na internet a vyhýbali se společenským akcím."

Společně prý bydlí od prvního dne. "Naše první rande trvalo padesát hodin. Během natáčení jsme bydleli čtyři až pět dní v týdnu na hotelu, a když jsme měli volno, čas jsme spolu chtěli trávit dál. Prakticky jsme se od sebe neodlepili a sestěhování i s věcmi přišlo velmi brzy. Bydlíme u mě. Když jsem se před rokem a půl stěhoval, už jsem počítal s tím, že by bylo fajn, kdyby nějaký životní parťák přišel a bylo pro něj místo," vyprávěl nám Vojta.

Místo samozřejmě tak úplně nestačilo. Kvůli Betty musel přikupovat nové skříně. "Říkala, že má hodně věcí, ale když jsem přijel k ní domů a viděl plný pokoj velkých tašek vyskládaných ve dvou řadách, přejel mi mráz po zádech," dodal Vojta, který věří, že Betty je ženou jeho života. ■