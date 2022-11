Comeback roku? Aneta Vignerová strávila noc s ex Petrem Kolečkem, který randí s Nesvačilovou. Nechyběly polibky a objetí

Vrátili se k sobě? Michaela Feuereislová

„To, že má Petr poměr, mi oznámil asi dvě hodiny před tím, než se to objevilo v novinách. Takhle se to přeci nedělá, tohle hodně zabolelo. Měli jsme ve vztahu problémy, který pár je ale nemá?! Ale problémy jsou od toho, aby se řešily. A tím nemyslím rozchodem a novým poměrem. Jsme máma a táta, máme syna,“ řekla Super.cz v srpnu modelka.

Ta ještě před měsícem tvrdila, že s Petrem funguje jen na bázi komunikace ohledně malého syna. „Vycházíme v rámci našeho syna, to je jediné, co k tomu můžu říct. Že bychom spolu (s Petrem Kolečkem - pozn.) chodili na obědy, tak to nehrozí," řekla Super.cz Aneta s tím, že takovou situací neprochází jediná a všem přeje, ať je to brzy přebolí. "Nejdůležitější jsou ty děti,“ dodala.

Teď je ale, zdá se, všechno jinak. Aneta Vignerová podle Extra.cz strávila s Petrem Kolečkem celou noc v baru. A rozhodně se prý nejednalo jen o schůzku dvou rodičů, kteří se domlouvají na tom, kdo kdy bude hlídat syna.

Nechyběly polibky, objetí ani výměna názorů. Společně pak domů odjeli taxíkem. Ač spolu strávili noc v baru, Vignerová mluví o náhodném setkání a návrat ke Kolečkovi popírá s tím, že ho sice má ráda, ale akce s ním nebyla v plánu.

Jisté je ovšem to, že Denisa Nesvačilová, kvůli které Kolečko od Vignerové odešel, v baru nebyla. A pusinkování Kolečka s jeho ex se jí asi líbit nebude… ■