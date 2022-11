Exkluzivní adventní kalendář plný jen toho nejlepšího pro dokonalou pleť je opět tady!

Adventní kalendář BABOR udělá radost každé ženě Foto: cz.Babor.com

Je čím dál oblíbenější si předvánoční čas zpříjemnit adventním kalendářem, a to v jakémkoliv věku. Dámy jistě ocení kalendář doslova nacpaný jen tím nejlepším pro pleť. Postupně si tak mohou otevřít 24 okének a každý den sebe a svou pleť rozmazlit. Ale skvělým tahem je i položit takový skvost na Štědrý den pod vánoční stromek a darovat tak čtyřiadvacetidenní kúru pro zdokonalení pleti.

Německá společnost BABOR je svými exkluzivními adventními kalendáři pověstná. Každý rok přichází na trh s designově velmi povedeným kalendářem, který obsahuje ampule naplněné účinnými látkami. Rozhodně se nemusíte bát, že v kalendáři najdete nepotřebné nesmysly, to ani v nejmenším! Adventní kalendář obsahuje jednoduše to nejlepší, co BABOR nabízí, je plný skleněných ampulí.

Ampule zajistí viditelný výsledek

BABOR je totiž průkopníkem v ošetření pleti prostřednictvím ampulí. To jsou ve své podstatě maličká séra hygienicky uzavřená do skla bez možnosti přístupu vzduchu. Vám už stačí jen ampuli jednoduše rozlomit a nanést si její obsah na pleť. Sérum obsahuje účinné látky v optimalizovaných koncentracích, které jsou chytře nakombinovány tak, aby zajistily okamžité a viditelné výsledky.

Dokonale dávkovaná síla účinných látek v každé ampuli byla vyvinuta tak, aby se účinně a rychle vstřebávala do pokožky. Složení obsahu ampulí je vysoce účinné, což je způsobeno i tím, že je 90 procent složek přírodního původu. „Ampuli naneste na obličej, krk a dekolt ráno nebo večer po vyčištění pleti. Jemně zatlačte do pokožky, přičemž mějte prsty stále rovné. Produkt nechte chvíli působit před nanesením krému, který je pomyslnou pokličkou v péči o pleť,“ vysvětluje Jana Sirotková, mezinárodní školitelka kosmetiky BABOR.

Pro ty, kdo se nechtějí nechat překvapit, najdou v adventním kalendáři BABOR 2022, jehož doporučená cena je 2 147 Kč, tyto produkty:

1× DOC Power Amp Hyaluronic Acid, 2 ml

1× Hydra Plus, 2 ml

2× Algae Vitalizer, 2 ml

2× Perfect Glow, 2 ml

3× DOC Power Amp Beta Glucan, 2 ml

3× Active Night, 2 ml

3× DOC Power Amp Vitamin C, 2 ml

3× Multi Vitamin, 2 ml

3× 3D Firming, 2 ml

3× Lift Express, 2 ml

Díky postupnému otvírání jednotlivých okének se tak začne s hydratací pleti, postupně se přechází k regeneraci, nastartování pleti vitaminy a na závěr se pleť zpevňuje, liftuje, zkrátka zkrášluje. Jedná se o ideální postup. Nicméně ampulky lze samozřejmě použít i v jiném pořadí. Kterou kdy použít vám případně poradí v jakémkoliv salonu BABOR.

Kromě adventního kalendáře si BABOR letos připravil také několik velmi zajímavých setů.

DOCTOR BABOR Topseller Set 2022

Speciální edice Topseller Set obsahuje vysoce výkonné produkty v péči o pleť v cestovní i originální velikosti. V sadě naleznete novinky z řady DOCTOR BABOR Refine – Retinol Smoothing Toner a bestseller z řady DOCTOR BABOR Lifting Cellular – Collagen Booster Cream. Výsledkem používání těchto produktů bude krásná, vyhlazená a mladistvě vypadající pleť.

Tento set, jehož doporučená cena je 4 296 Kč, obsahuje:

Čtyřiadvacetihodinový krém pro vyplnění pleti zevnitř – Collagen Booster Cream, 50 ml (dop. cena 2 901 Kč)

Oční krém – Dual Eye Solution, 30 ml (dop. cena 1 923 Kč)

Pleťová voda s retinolem, která se také říká živá voda – Retinol Smoothing Toner, 30 ml

Speciální čištění pleti, které spouští detoxikační systém v pleti – Detox Lipo Cleanser, 20 ml

Nejsilnější hydratační ampule – HA Power Serum Ampoules, 3x 2 ml

Velice šetrný a zároveň viditelný peeling na bázi enzymů – Enzyme Peeling Balm, 20 ml

Sérum ideální pod Collagen Booster Cream, zrychlí účinek krému – Collagen Boost Infusion, 7 ml

Krémová maska pro vyliftování pleti – Tightening Cream Mask

HSR Lifting X-MAS SET 2022

Elegantně zabalená exkluzivní dárková sada od HSR Lifting vykouzlí obzvlášť dobrou náladu. Obsahuje dva produkty pro komplexní anti-aging zážitek: HSR Lifting Cream, 50 ml a HSR Lifting Serum, 10 ml. Doporučená cena setu je 2 684 Kč.

SeaCreation THE GIFT SET 2022

Set je složen z nejluxusnější řady kosmetiky BABOR. Tato řada „umí naučit pleť“, aby okamžitě reagovala na okolní prostředí (obsahuje mořský živý organismus Thermophilus) a tím ji chrání. To znamená, že pleť je správně chráněná a díky tomu stárne mnohem pomaleji. Důsledná ochrana pleti je ve své podstatě nejlepší anti-aging. Sada obsahuje dva produkty za speciální cenu: THE EYE CREAM, 15 ml a THE CREAM, 15 ml. Doporučená cena setu je 5 346 Kč.

Milé dámy, nezapomínejte na sebe a napište si Ježíškovi o produkty o péči o pleť značky BABOR!

FOTO: cz.Babor.com