Agáta Hanychová reagovala na drsné útoky svého partnera Jaromíra Soukupa na Hámu, Pergnerovou a Sokola

Agáta Hanychová Michaela Feuereislová

"Na Slavíkách moderátoři řekli něco z důvodu, aby pobavili a zaujali lidi. Jaromír ve svém pořadu udělal to samé, bylo by pokrytecké to přehlížet. To však neznamená, že Jaromírovy názory sdílím a podporuju. To, že s někým chodíte, neznamená, že se vším automaticky souhlasíte," napsala veřejně Agáta a tím se distancovala od drsných útoků mediálního magnáta na Hámu, Sokola a Pergnerovou.

Soukup Hámu označil za arogantního slizkého chlapíka, Pergnerovou za feťačku a Sokola nařkl z toho, že nemá vyřešený zda je na kluky, nebo na holky.

"Jaromír má svůj vlastní názor, já mám svůj. Respektujme se a nebuďme zbytečně zlí," dodala Agáta s tím, že ona sama, když má s někým problém, neřeší to přes média.

"Když mám s někým problém, tak mu to řeknu do očí. Já si umím dělat legraci i sama ze sebe," dodala pro Super.cz. ■