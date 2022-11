Tak jí řekni, ať drží hubu: Česká vizážistka pobavila historkou se Céline Dion, o kterou se starala 7 let

Česká vizážistka Alena Klenot zavzpomínala na spolupráci se Céline Dion Super.cz

Alena Klenot je vizážistka a spisovatelka, která kdysi emigrovala do Kanady. Tam potkala svého druhého manžela, se kterým je dodnes. V zámoří je ve svém oboru velmi úspěšná. Sedm let dělala hlavní vizážistku samotné Céline Dion (54).

Nás samozřejmě zajímalo, jaká je tato kanadská megahvězda za zavřenými dveřmi. „Přesně taková, jakou ji vidíte na jevišti. Ta nic neskrývá. Jednou k nám přišel její manžel René, když byl ještě naživu, a říká mému manželovi, který jí psal scénáře, zdali by nemohl jezdit s nimi, aby Céline neříkala na jevišti to, co říká, a můj muž na to, ať jí prostě řekne, ať drží hubu,“ svěřila se Super.cz se smíchem Alena, i když z manželovy rady ve skutečnosti moc nadšená nebyla.

Dnes už spolu nespolupracují, stále jsou ale se zpěvačkou v kontaktu a příští rok se uvidí. „Ona bude mít koncert v Americe, takže já tam za ní jedu v lednu a vždycky ji takhle navštívím a popovídáme si. Céline mi vždycky říká, ať chodím, protože jsem prý jediná, kdo jí vždycky něco přinese, protože mám známosti. Tak já jdu a ona dostane něco značkového, jako dárek,“ doplnila vizážistka Alena Klenot, která spolupracovala i s dalšími hvězdami, jako jsou Janet Jackson (56) nebo Cher (76). ■