Jaromír Soukup označil Aleše Hámu za slizkého chlapíka. Je to k*kot, zastala se ho Pártlová a další celebrity

Přítel Agáty Hanychové (37) Jaromír Soukup (53) se v jednom ze svých pořadů pustil do hodnocení moderátorů Českého slavíka. Dost kritizoval například Aleše Hámu (49).

„Takovej mrňavej slizkej chlapík, arogantní slizkej chlapík, já nevím, co se komu na něm líbí,“ řekl mimo jiné Soukup. Samotný Háma si ale z jeho kritiky hlavu nedělal a na sociální síti bral vše s humorem. „Vlastně jsem pochopil Agátu, Jaromíre, taky jsem se zamiloval,“ napsal.

Pod jeho příspěvkem se to ale jen hemžilo komentáři celebrit, které se Hámy zastávaly a Soukupa nechápaly. „Álo? Tak ty jsi blbec? Tak to jsem opravdu netušila!!! A že já se vyznám!“ napsala Mahulena Bočanová (55). „To je myšleno vážně?“ nechápala herečka Eva Holubová (63).

Aleš Háma reagoval na Soukupa s humorem.

„Problém bych viděla v tom, že to nebyl Český slavík Jaromíra Soukupa. Ty musíš být ale nechutně skvělej, žes ho tak rozpinďouřil,“ přidala se herečka Michaela Maurerová (43).

To Martina Pártlová (43) si servítky nebrala. „Je to k*kot,“ přisadila si. Monika Absolonová (46) pak jen přidala zvracející smajlíky.

„Tak to mi ho vyndej. Na to se nedá ani nic napsat, pokud se nechci vyjadřovat jako pan Hanych,“ reagoval nevěřícně Roman Vojtek (50). Moderátor a herec David Gránský (30) si už jen tiše přál, aby se ze Soukupa vyklubal známý mystifikátor Kazma (37). A to se nestalo.

„A já ještě opravdu donedávna čekal (teď už jen nejspíš marně doufám), že si sundá tuhle škaredou masku, pod kterou se se smíchem objeví Kazma, ježiš, to je tak krásná představa,“ zasnil se. ■