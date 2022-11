Dědička hotelového impéria Paris Hilton se neúspěšně snaží o miminko. Mamince její boj trhá srdce

Paris Hilton se svou maminkou Kathy Profimedia.cz

Zdá se, že ani všechny peníze světa nedokážou pomoct Paris Hilton (41) v touze po potomkovi. Dědička podílu hotelového impéria se podle své maminky snaží otěhotnět, zatím se ale nedaří. Herečka a módní návrhářka Kathy Hilton v rozhovoru pro E! News prozradila, jak moc jí neúspěch dcery ubližuje. „Láme mi to srdce, protože vím, že se snaží a snaží a já vždycky říkám: Jen klid. Tolik lidí bojuje a nestává se to jen tak,“ uvedla Kathy, která ale zároveň dodala, že v manželství je její dcera zatím velmi spokojená. Podnikatele Cartera Reuma si vzala v rámci okázalého třídenního obřadu loni v listopadu.

„Jsou tak šťastní. První výročí oslavili na karnevalu a chtějí to tak dělat každý rok. Byli jako dvě děti, bylo to opravdu sladké,“ rozplývala se Kathy.

Miminko je tak to jediné, co páru ještě v životě chybí ke štěstí. Podle zahraničních médií se Paris o otěhotnění pokouší už delší dobu prostřednictvím metody umělého oplodnění a prý by si přála dvojčata. Zatím je tak alespoň tetou pro tři potomky své mladší sestry Nicky, která je šťastně provdaná za Jamese Rothschilda. ■