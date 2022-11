Fešák Vladimír Polívka má na sexy zrzky štěstí. Po Denise Nesvačilové se bude tulit i k této krásce

Natálie Halouzková a Vladimír Polívka FTV Prima

Jednou z nich je i Natálie Halouzková (21), která v seriálu Dobré zprávy hraje stážistku Báru a začne se kolem Polívky, jenž hraje producenta Ondřeje, motat. „S Vladimírem se mi natáčí krásně. Točili jsme jeden vypjatější exteriér a šlo nám to moc hezky, což svědčí o tom, že to herecky funguje. Z toho mám dobrý pocit,“ prozradila po natáčení Natálie Halouzková.

„Ondřej se může zdát jako studený čumák, ale věřte, že tomu tak není. Bára to pozná. Je férový a má dobré jádro. I přestože se prezentuje jako našňořený televizní producent, kořeny má na vesnici, odkud pochází Bára, a tím pookřeje,“ popisuje herečka svého kolegu s potutelným úsměvem.

„No, sympatie k sobě budou mít, ne že ne, i když on ze začátku z její stáže nadšený není,“ říká. Polívka se na place potkává i se svou věrnou souputnicí Denisou Nesvačilovou (31), která hraje sporťačku Gitu. „Začínali jsme ve Slunečné, pak byl Polda, jeden film a teď Dobré zprávy. S Vladimírem dost často tvoříme pár. Jsme takoví Kolářová s Hanzlíkem,“ usmívá se zrzka, která má ale v Dobrých zprávách smůlu a bere ji s úsměvem.

„Slyšíme na sebe, máme se rádi, a dokonce malinko i žárlíme, když si povíme, že něco točíme, a nehrajeme spolu," směje se Denisa Nesvačilová. A Vladimír přiznává, že je moc rád v takové dobré dámské společnosti. „S Denisou se známe léta a je skvělá. Obě jsou to super parťačky," přiznává herec a dodává, že je to důležité, protože je pak práce o to příjemnější.